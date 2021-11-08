قرار جديد من حماية المستهلك للحد من ظاهرة "الأوفر برايس"

كشف جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، صدور قرار خاص بالحد من ظاهرة الاوفر برايس، والتي شهدت انتشارا واسعا بين اصحاب معارض السيارات مستغلين ازمة، تراجع إنتاج السيارات عالميا.



وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري،علي أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.



واضاف الجهاز ان مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة، مشيرا إلى ان قرار سيبداؤ العمل به اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.

واوضح " الجهاز" أن مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة، هي ان يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل، وان سكون الملصق ملون، ومقاس الملصق A4، ويتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.