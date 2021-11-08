شاهد.. مبروك عطية يعتدي على شخص داخل المسجد.. والأخير يرد: احترم نفسك

مقطع فيديو للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهر محاولة الشيخ إسكات من يصدرون أصواتا عالية خلال تقديمه لدرس ديني، حتى أقدم على حمل شخص يجلس بعيدا داخل المسجد لكي يقربه للاستماع إلى درسه الديني.

وفي أول مقطع الفيديو، أصر الدكتور مبروك على الذهاب إلى شخص، قائلا: "أنا لازم أروحله متعودتش أبقى قاعد كده، أقوم أروحله علشان أشوف الحدوتة"، وذهب أستاذ الشريعة إلى مجموعة الأشخاص الذين صدر من جهتهم الصوت، قائلا: "مين بقى اللي عاوز يفسد علينا علمنا.."، ليجمعهم جميعًا أمامه حتى يتمكن من رؤيتهم.

وخلال عودته إلى موقعه مرة أخرى لمواصلة خطبته، فوجئ باعتراض أحد الرجال من الجهة الأخرى على أسلوبه، ليرد "مبروك": "فيه حاجة هنا "نشقر" برضه، أجيلك أنا.. بتزعق تقول إيه؟".

وليقدم مبروك ومن معه على حمل الشخص لتقريبه من مكان إلقاء الدرس الديني، لكن الأخير رد: "احترم نفسك".