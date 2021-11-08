مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "لم أرفع الراية البيضاء بعد"

بحضور النائبة أنيسة حسونة

تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "لم أرفع الراية البيضاء بعد" وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.

وتتحدث في الندوة الدكتورة أنيسة حسونة، الكاتبة والباحثة السياسية والنائبة السابقة بمجلس النواب، عن أزمة صحية وتحدي كبير واجهته بكل شجاعة، موضحة كيف قامت بالتعامل مع هذه الأزمة محاولة بث الأمل في نفوس كل سيدة تواجه وتتصدى لمثل هذه الأنواع من الأزمات وكيف لا تستسلم ولا ترفع الراية البيضاء أبدًا.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بالجانب الصحي، وكيفية مقاومة المرأة لهذه التحديات والتغلب عليه.

ويُعد موضوع هذه الندوة من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة في ظل ما تواجهه المرأة بشكل عام من تحديات كثيرة أثناء محاولتها لتحقيق أهدافها في الحياة.