الأوليمبية ترسل خطاب إلى الطائرة لإدراج الشمرلى وهويدا ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات

ارسلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية، خطابا إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة لإدراج أسمى شريف الشمرلى المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والسيدة هويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق، ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات التى تجرى يوم الجمعة 19 نوفمبر الجارى، وإرسال قائمة المرشحين الجديدة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية متضمنة أسمى الشمرلى وهويدا، وبذلك قطعت اللجنة الاوليمبية كل الشكوك والادعاءات عن استبعاد الثنائى من الانتخابات، والتى روجها البعض، لدرجة أن بعض المنافسين اعتبر أن المرشحين على نفس منصبها قد نجحا بالتزكية على غير الحقيقة.

وجاء فى نص الخطاب الذى أرسل إلى سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إلحاقًا لخطابنا السابق إرساله بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/4 بشأن تأجيل انتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمدة أسبوعين لتعقد في ۲۰۲۱/۱۱/۱۹.

وبالاشارة لقرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۷ في الدعوى التحكيمية رقم 45 لسنة 5 ق /۲۰۲۱ المقامة من السيد / شريف حمدي محمد الشمرلي، والسيدة / هويدا لطفي مندي للطعن على قرار اللجنة المؤقته لادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة باستبعادهما من الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للدورة الانتخابية ٢٠٢٤/٢٠۲۱، وصدر القرار بوقف تنفيذ قرار اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وما يترتب عليه من أثار أخصها إدراج أسماء المحتكمين بقائمة المرشحين المقبولين لخوض انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة للدورة.٢٠٢٤/٢۰۲۱

وبالاشارة للخطابات المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وموافقة الاتحاد الدولي على إدراج السيد / شريف حمدي الشمرلي، والسيدة هويدا لطفي مندي لقائمة المرشحين المقبولين لخوض إنتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحسب الخطابات المرسلة منهم في هذا الخصوص.

لذا برجاء التكرم بإدراج أسماء السادة المذكورين ضمن قوائم المرشحين وإرسال القائمة النهائية للمرشحين متضمنه أسمائهم لكافة الهيئات العاملة بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة، تنفيذًا للحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى السابق الإشارة إليه.

