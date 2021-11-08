الملحنة سلوى هلال تكشف كواليس مقابلتها مع الشاعر بهاء الدين محمد.. والأخير: نورتينا بفنك

الملحمة سلوى هلال تكشف كواليس مقابلتها مع الشاعر بهاء الدين محمد.. والأخير: نورتينا بفنك

كشفت الكاتبة والملحنة سلوى هلال ، كواليس مقابلتها مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت “سلوى”، صور لها برفقة بهاء الدين محمد، وعلقت عليها قائلة،:"حقيقي النهارده يوم بالنسبالي يوم جميل ومش عادي وكله فن وثقافه وانسانيه وجمال ورقي واكيد لازم يكون بالجمال دا الحمد لله ودا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل استاذنا الكبير الرائع الراقي الشاعر والانسان والفنان العبقري المتواضع الخلوق جدا استاذي واستاذنا واستاذ الوسط باكمله بدون مبالغه الاستاذ بهاء الدين محمد

ودا لاني سعدت واتشرفت جدا بلقاء حضرتك النهارده ودا لاني لاول مره بقابل حضرتك فيس تو فيس ودا برغم من تواجد حضرتك طبعا اللي مشرفني من سنين وتواصلنا المستمر من خلال النت فقط ودا من خلال تواجد حضرتك الراقي والجميل والكريم جدا على بروفايلي وبدعم حضرتك الراقي والكريم والمستمر لي ولكل كتاباتي من سنين الحمد لله ودا كمان شىء بيشرفني وبيسعدني".

وأضافت قائلة،:" اتشرفت بحضرتك اكتر وسعيده جدااا كمان كوني النهارده اكون ضمن كورس حضرتك في الشعر دا اكيد شىء يشرفني اني اكون تلميذة حضرتك في الشعر واتتلمذ في الشعر بشكل صحيح وسليم على يد استاذنا الكبير الراقي الرائع الاستاذ بهاء الدين محمد واكيد دا شىء كبير واضافه كبيره انسانيه وفنيه لي وان شاء الله تبقى نقطه فارقه في كتاباتي وشعري وحقيقي انبسطت جدااا من اول محاضره ليا واستفدت كتير من خبرات استاذنا في الفن والحياه والانسانيه وان شاء الله اكمل الكورس كله على خير يااارب واتمنى اكون عند حسن ظن حضرتك وربنا يخلي حضرتك لينا ويطول لينا في عمر حضرتك يا استاذ بهاء يارب واتمنى كمان اكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله يارب".

ومن جانبه حرص الشاعر بهاء الدين محمد، على الرد قائلاً، :" شكرا ياسلوى جدا وده من ذوق إحساسك ونورتينا بفنك وطيبتك وروحك الجميلة وان شاءالله الجى خير".

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