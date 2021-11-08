حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

منوعات
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 9-11-2021، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

 

حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس اليوم حالة الجو هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس فى الاسكندرية الطقس في الاسكندرية الطقس في القاهرة طقس اليوم الطقس غد ا حالة طقس اخبار الطقس الطقس الان الطقس في مصر طقس سوهاج طقس الاسكندرية طقس الغد طقس مصر درجة الحرارة درجة الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم درجة الحرارة في القاهرة درجة الحرارة في الاسكندرية درجة الحرارة اليوم الان الحرارة اليوم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة: غرامة ١٠٠ جنيه لمن يدخن في هذه الأماكن

الأهلي يدرس الموافقة على رحيل نجم الفريق

ننشر بيان "الصحة" حول "بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئيًا"

عاجل.. طليق منة عرفة يكشف مفاجأة بشأن سبب انفصاله عنها

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا نادية الجندي بكرداسة

موسيماني يطلب رحيل 5 لاعبين عن الأهلي

شاهد.. مبروك عطية يعتدي على شخص داخل المسجد.. والأخير يرد: احترم نفسك

النيابة تستمع لشهود عيان في واقعة العثور على جثة طفلة بها آثار اعتداء بكرداسة