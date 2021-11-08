رئيس "مياه الغربية" يتفقد مشروع معالجة الصرف الصحي في قطور (صور)

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تفقد المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الأعمال التنفيذية التي تتم في مشروع معالجة الصرف الصحي بقرية بلتاج، مركز قطور للوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ المشروع.

وينفذ المشروع على مساحة 2.5 فدان وبتكلفة 181 مليون جنيه، ويخدم المشروع نحو 25 ألف نسمة من أهالي قرية بلتاج وقرية محلة مسير.

وشدد شطا على ضرورة الالتزام بالبنود والمواعيد المحددة للتنفيذ، وعلى إنهاء المشروع في أقرب وقت.

وأكد رئيس الشركة على الالتزام التام بمعايير الجودة في التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

حمدي شطا شركة مياه الشرب مياه الشرب الصرف الصحي معالجة الصرف الصحي
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