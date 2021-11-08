أسعار النفط تصعد بأكثر من 1%





ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد رفع السعودية للفارق السعري لخامها الرئيسي للمشترين من آسيا لأكثر من مثليه في ديسمبر مقابل نوفمبر بشكل تجاوز توقعات السوق.

هذا وجاء رفع الأسعار بشكل أكثر حدة من المتوقع بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على التمسك برفع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون رغم دعوات من مستهلكين إلى زيادة أكبر من ذلك للإنتاج.

ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

ويتجاوز هذا بفارق كبير زيادة بما بين 30 و90 سنتا للبرميل في توقعات للخام العربي الخفيف في استطلاع أجرته رويترز في 29 أكتوبر تشرين الأول.

هذا وصعد خام برنت بنحو 1% إلى 83.65 دولارا للبرميل، فيما صعد سعر خام تكساس الوسيط بنحو 1.2% إلى 82.24 دولار.