الإمارات: قلة الاستثمارات يمكن أن ترفع أسعار النفط والغاز



قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر "أسبوع النفط الأفريقي" بدبي إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف المزروعي إن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات من الطاقة يمكن التعويل عليها خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات لا تنتج عنها انبعاثات كربونية.

هذا وقال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بإفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة.

يذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت في أكتوبر عن خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وخصصت استثمارات تبلغ 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة.