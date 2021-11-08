الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استمر مسلسل ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين الاثنين 8 نوفمبر، إذ تسيطر على المتعاملين فكرة أن البنوك المركزية الرئيسية ستبقي على أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما ينتقل التركيز إلى بيانات تضخم هامة قادمة هذا الأسبوع.

هذا وتمسك الفدرالي الأميركي في اجتماعه الماضي بأن التضخم "مؤقت" ومن المرجح ألا يستدعي زيادات في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنكلترا التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.


أسعار الذهب


وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1% إلى 1818.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجل أعلى مستويات سعرية منذ 7 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

هذا وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.


وبالحديث عن المعادن النفيسة الأخرى، قد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.2% إلى 24.22 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2044.89 دولار.

 

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