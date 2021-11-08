تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع مؤشر معهد سنتيكس لثقة المستثمرين في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة في نوفمبر، مدعوما بتحسن التوقعات.


وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 18.3 في نوفمبر مقابل 16.9 في أكتوبر. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 15.5 ويأتي ارتفاع المؤشر لأول مرة منذ يوليو من العام الجاري، على الرغم من تراجع الوضع الحالي.


وتراجع مؤشر الوضع الحالي إلى 23.5 في نوفمبر مقابل 26.3 في أكتوبر. وهذه هي أدنى قراءة منذ يونيو 2021.


ووفقا للألمانية قال المعهد إن التباطؤ الاقتصادي يقترب ببطء من نهايته.


وأضاف أن اختناقات الإمدادات والتضخم المرتفع يسببان مشاكل للشركات. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن يكون هذا التأثير مؤقتا، ومن ثم فإنهم أكثر ثقة إلى حد ما بشأن الأشهر الستة المقبلة.
 

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