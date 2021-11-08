الدولار يحافظ على مكاسبه اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية.

وفي الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتا.

وفي الساعة 08:53 بتوقيت جرينتش سجل مؤشر الدولار 94.229 دون تغير يذكر متماسكا دون أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.73992 دولار. وارتفع دولار نيوزيلندا 0.3 في المائة إلى 0.71395 دولار بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن إجراءات الإغلاق من المرجح أن ترفع تدريجيا بحلول نهاية الشهر، حسب "رويترز".



وارتفع اليورو قليلا بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1573 دولار.

قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة إسبانية إن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع العام المقبل ويظل منخفضا في الأجل المتوسط مكررا وجهة النظر البنك بأن التضخم سيكون مؤقتا.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني عند 1.3486 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عندما فاجأ بنك انجلترا المركزي الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة.

واستقر الين أمام الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بتكوين 4.6 في المائة إلى نحو 66228 دولار مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الفترة الأخيرة. وارتفع سعر عملة إيثر إلى مستوى قياسي الليلة الماضية عند 4768.07 دولار.