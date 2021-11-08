تراجع البطالة في سويسرا خلال أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا اليوم أن معدل البطالة في البلاد سجل تراجعا طفيفا في أكتوبر.


وتراجع معدل البطالة موسميا إلى 2.7% في أكتوبر، مقابل 2.8% في سبتمبر.
أما على أساس غير معدل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 2.5% في أكتوبر مقابل 2.6% في الشهر السابق.


وتراجع عدد العاطلين المسجلين عن العمل إلى 116733 في أكتوبر مقابل 120294 في الشهر السابق.


وبحسب "الألمانية" ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة بين 15 و24 عاما إلى 2.1% في أكتوبر.

 

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