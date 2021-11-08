أسعار النفط تسجل 83.58 دولار لخام برنت



سجلت أسعار النفط اليوم 83.58 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.19 دولار للبرميل.



وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، شهدت ارتفاعا وذلك على خلفية البوادر الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي، ودعم الطلب على الطاقة.



وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.



وأعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم أن الدول المصدرة للنفط تجاهلت دعوات واشنطن لزيادة إمدادات الخام، ما دفع الرئيس جو بايدن للبحث عن سبل بديلة لخفض أسعار المحروقات.



وقالت الوزيرة فى تصريحات لقناة CNN أمس الأحد: "للأسف تسيطر أوبك على أجندة أسعار النفط"، مضيفة أن بإمكان بايدن أن "يدرس كل الحلول المتاحة"، ولم تستبعد جرانهولم لجوءه لتدخلات عينية بالاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لإعادة أسعار المحروقات في السوق الأمريكية إلى استقرارها.



وسجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

