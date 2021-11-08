مجموعة "بنية" توقع مذكرة تفاهم مع شركة “أوبنر” بقيمة 50 مليون دولار





في إطار سعي مجموعة "بنية" لدعم قدرات الكوادر الشابة بإعتبارها القوة الدافعة في مجال الأبتكار الرقمي. وقعت مجموعة "بنية" مذكرة تفاهم مع شركة "أوبنر" من خلال شركة "بنية للأستثمار وريادة الأعمال" لإطلاق صندوق رأس مال عالي المخاطر بقيمة 50 مليون دولار، بهدف ضخ إستثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مصر الأسواق العربية والأفريقية. من خلال تلك الإتفاقية ستقوم مجموعة "بنية" وشركة "اوبنر" بتشكيل لجنة توجيهية ولجنة استثمار لإختيار الشركات الناشئة المستحقة وتقديم لهم الدعم والإمكانات.



ومن جانبه، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، قائلا "تؤمن مجموعة "بنية" بالأفكار المبتكرة والمجهودات التي تقدمها الكوادر الشابة، لذا تهتم المجموعة بالإستثمار ودعم تلك الكوادر من خلال تنفيذ سلسلة من الشراكات. نحن سعداء بإتمام تلك الشراكة مع " أوبنر" لإطلاق صندوق يدعم الأفكار المبتكرة ويساعد على سرعة تنفيذ خطة الدول في تطوير مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في جميع القطاعات في مصر والأسواق العربية والأفريقية."



وفي هذا السياق، علق أشرف روفائيل، الشريك الرئيسي والمؤسس لشركة "اوبنر" قائلًا "نحن متفائلون بالاستثمار في صندوق استثماري يركز على التحول الرقمي في قطاعات متعددة، خاصتًا أن شركة "أوبنر" ستطلق هذا الصندوق مع مجموعة "بنية"، والتى لديها سجل حافل في إحداث تأثير كبير في منظمة التحول الرقمي في مختلف القطاعات في إفريقيا والشرق الأوسط، نحن نؤمن أن الجمع بين رأس المال والوصول إلى الأسواق سيدفع الشركات الناشئة بشكل أسرع للتطور."



تستثمر شركة "أوبنر" في مراحل ما قبل التمويل والتمويل الأولي، وتركز على الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية القائمة على التكنولوجيا، وأسسها المستثمر د. أشرف روفائيل وهو أستاذ مساعد بجامعة جون هوبكنز، من جذور مصرية ولديه ٦ كتب منشورة، والعديد من براءات الإختراع في الذكاء الاصطناعي.وقد إستثمرت "أوبنر" حتى الآن في أكثر من ١٠٠ شركة ناشئة وتدخل " أوبنر" إلى مصر عبر برنامج المسرع الخاص بها، حيث تستهدف الأستثمار في 50 شركة مصرية ناشئة وقد ضخت ٢٥ مليون دولار أمريكي في أكثر من ١٠٠ شركة في الولايات المتحدة منذ الربع الأخير من عام ٢٠١٦، حيث وصل التقييم الإجمالي لتلك الشركات إلى٩،٢ مليار دولار.



والجدير بالذكر، أن مجموعة " بنية " هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للإتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم مجموعة " بنية "، من خلال منظومتها الإحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الإتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الإستباقية.