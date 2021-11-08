باقي أسبوع على الغرامة.. رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

اقترب موعد تطبيق الغرامة على عملاء المصرية للاتصالات الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، لذلك سنتعرض معكم في السطور التالية رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

يجب على العملاء سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2021 تفادي الغرامة المقررة من الشركة المصرية للاتصالات WE، وهي انقطاع خدمة الإنترنت في حالة اشتراك الخط على خدمة الإنترنت، كذلك لاستخدام الهاتف فى الاتصالات المعتادة.

إليكم فيما يلي رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، ومواعيد دفع فواتير التليفون الأرضي حيث أن فترة سداد فاتورة أكتوبر 2021 تكون نظير الاستهلاك عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

ادخل على موقع المصرية للاتصالات من هنا.

سجل كود المنطقة ورقم التليفون.

ثم اضغط على إظهار الفواتير وسوف ستظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

يبدأ سداد الفاتورة يوم 15 أكتوبر، وأعطت الشركة المصرية للاتصالات WE مهلة شهر للسداد أي أنها تنتهي في 14 نوفمبر من الشهر المقبل.

ويمكنك معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر، إما عبر موقع الشركة على الانترنت (هنا)، أو من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777 التابع للشركة.

في حالة عدم السداد تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بمنع عمل المكالمات عن العملاء الذين لم يسددوا الفاتورة وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.. كذلك تقوم بفرض غرامة تأخير لمن لم يسدد.

طرق سدادا فاتورة التليفون الأرضي

هناك الكثير من طرق دفع فواتير التليفون الأرضي، وهي:

الدفع أون لاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE أي من خلال نفس موقع الاستعلام.

الدفع المباشر عبر سنترالات الشركة، أو خلال خدمة فورى، مكاتب البريد المصري.

الدفع في ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، أو عبر خدمة فودافون كاش.

السداد من خلال فورى ومصاري وممكن وخدماتي وأمان وBee.

ويذكر ان شركة الشركة المصرية للاتصالات تتلقى شكاوي أعطال التليفونات عبر الرقم المختصر 111 المخصص لتلقي أعطال التليفون الأرضي.