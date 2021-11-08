أستاذ أوبئة يعلن موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك أكثر من 400 ألف نسخة من فيروس كورونا على مستوى العالم بينهم 9 تحورات مسجلين رسميًا ومن بينهم 4 ذوو خطورة على الناس، وهما ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه حال ظهور متحور جديد لكورونا سيكون إما انتشاري عادي مثل الـ 9 المتواجدين، أو أن يكون تحور الهروب، والتي تكون مشكلة في كون اللقاحات تكون أقل فاعلية معه، متوقعًا ظهور متحور هارب من اللقاح مع التباطؤ الشديد في التطعيم.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أوروبا بدأت تتخذ إجراءات الإغلاق لأي مكان تظهر به إصابات كورونا لمدة أسبوعين لحين التأكد من عدم انتشار الفيروس، وهو إجراء سليم للحد من انتشار الفيروس، والذي تطبقه معظم الشركات في مصر.

وأشار، إلى أنه من المحتمل أن تشهد موجة عالية خاصة مع ارتفاع الإصابات في ألمانيا وشرق المتوسط ومع الارتفاع المفاجئ في الاصابات في الصين منذ أسبوعين، متوقعًا أن نشهد انكسار لذروة الموجة الرابعة في مصر في الأسبوع الثالث لنوفمبر الجاري، على أن تقل الإصابات في منتصف ديسمبر ولكن لن نصل لصفر إصابات أو وفيات.