تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3738 شاحنة بالميناء.



وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13230 طنا تشمل: 10580 طن رمل و2650 طن سوبر فوسفات، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33715 طنا تشمل: 4775 طن قمح و1324 طن خشب زان و17200 طن ذرة و10416 طن خرده.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 184 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( فول وفول مجروش وريحان وشمر وفول سوداني ) وفواكه ( بلح وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وإنجلترا. كما بلغ عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1421 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و586 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120 ألفا و87 طنا.. كما غادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا.