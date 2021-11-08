موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يرتقب ملايين من الجماهير موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تعتبر مباراة الحسم لصدارة منتخب مصر المجموعة السادسة من مجموعات تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر.

موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

خوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراة قوية ضد غريمه منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم 12 نوفمبر الجاري.

ويطير منتخب مصر إلى أنجولا في التاسعة مساء الغد الموافق 9 نوفمبر الاجري لمواجهة منتخبها، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى الجهاز الفني للمنتخب المصري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا، حيث أنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق في أنجولا.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة سفر منتخب مصر إلى أنجولا 7 ساعات متصلة.

كما سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

وعن القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022، يمكنك للمشجعين مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت 1.