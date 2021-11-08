معايير الشراء والتسوق الآمن عبر فيسبوك.. أبرزها متدفعش مقدما

وجه المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، رسالة تحذيرية من الشراء عبر فيسبوك ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «مساء DMC».

وقال حسام الدين، خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «مساء DMC»، والمذاع على قناة «DMC» فضائية: أرجو الناس متشتريش من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بائع جائل مقدرش أوصله، لسه ضابطين شخص بيبيع عن طريق صفحة على الإنترنت، طلع واحد بتاع توصيل طلبات، وهو ميعرفش البضاعة فيها إيه، ولا بيتم شراء البضاعة مين.

معايير الشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي



ولضمان حق المستهلك في أثناء عمليات التسوق والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول المهندس أحمد صبري خبير الإنترنت والاتصالات، إن الشراء عبر الإنترنت له بروتوكول خاص يتمثل في عنصر هام يعرف بـCash on Delivery أو الدفع عند الاستلام، وعدم اللجوء للدفع ببطاقات الائتمان أو تحويل المبلغ إلى المشتري مقدمًا نهائيًا.

وأضاف صبري، أنّ من أهم الضوابط التي يُنصح بها المستهلك دائمًا في أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت، هو فحص المنتج جيدًا قبل الاستلام والدفع وذلك في حضور مندوب التسليم، والتأكد من أنّه نفس المنتج والخامة المطلوبة، وفي حال وجد العميل أي اختلاف في ما تم طلبه وما تم استلام من حقه أن يرفض الاستلام.

ويقول خبير الإنترنت والاتصالات، أنّ هناك خطوة هامة أخرى على المستهلك إجرائها قبل إتمام عملية الشراء، وهي معرفة سياسة الاسبتدال والاسترجاع من قِبل البائع، حتى يتمكن من استبدال السلعة أو ردّها في حال عيوب الصناعة أو لأي أسباب أخرى.

ومن بين المنتجات التي يفضل شرائها من أماكنها الموثوقة بدلًا من مواقع الإنترنت، يقول المهندس أحمد صبري، إنّها تتمثل في كل المنتجات غير المُعرفة، وهي التي ترتبط بالمقاسات أو الخامات أو الرسومات، وكذلك الحال بالنسبة للأدوية باختلاف أنواعها والعدسات اللاصقة ومستحضرات التجميل التي لا يجوز شراؤها إطلاقًا من الإنترنت إلا من خلال صيدليات كبرى لها مقرات معروفة يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث أي مشكلة.

نصائح حماية المستهلك عند الشراء من تجار التجزئة أونلاين



1- اعلم مع من تتعامل: يمكن لأي شخص أن يؤسس متجرًا على الإنترنت ويمكنه استخدام أي اسم، لذا يجب أن تتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات، فإذا تلقيت نافذة منبثقة أو رسالة بريد إلكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها ولا تضغط على الرابط الذي تحتويها، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني.

2- اعلم ما الذي تشتريه على وجه التحديد: أقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير، والمصطلحات من أمثال «مجدد» أو «عتيق» أو «تصفيات وفضل»، قد تشير إلى أنّ المنتج ليس في أفضل حالاته، كما أن المنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة بأسعار رخيصة يصعب تصديقها قد تكون منتجات مقلدة.

3- اعلم التكلفة: قم بزيارة المواقع التي تقارن الأسعار ثم قارن العروض (apples to apples) واحسب الشحن والتسليم – وراعي احتياجاتك وميزانيتك – في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء، ولا ترسل مبالغ نقدية تحت أي ظرف من الظروف.

4- تحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم: هل يمكنك رد المشتريات واستعادة أموالك بالكامل إذا لم يرضك ما اشتريته؟ وفي حالة قيامك برد المشتريات، تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.

5- احتفظ بأدلة ورقية: اطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها، بما في ذلك وصف المنتج وسعره، والفاتورة التي تظهر على الإنترنت، واحتفظ بنسخ من كل بريد إلكتروني ترسله للبائع أو تستقبله منه، وأقرأ كشف بطاقة الائتمان عندما تتسلمه وتنبّه لأي خصومات تحسب عليك دون وجه حق.