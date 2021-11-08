استعلم عن نتائج قياس القدرات 1442/1443 من خلال رابط موقع المركز الوطني للقياس من هنا

احتلت نتائج قياس قائمة تريندات محرك جوجل في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر 2021 الجاري، حيث تم الإعلان عن نتائج قياس القدرات للعام الهجري 1442/1443، ويمكن للمتدمين معرفة نتائج قياس من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

وفي التفاصيل أعلن مركز قياس الوطني السعودية عن النتائج الخاصة بالقدرات العامة للجامعيين على الموقع الرسمي لمركز قياس على شبكة الانترنت، ونستعرض معكم في السطور التالية رابط موقع المركز الوطني للقياس للاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1442/1443.

رابط نتائج قياس القدرات 1442/1443

جيب على الطلاب متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج قيام القدرات 1442/1443:

ادخل على رابط موقع المركز الوطني للقياس من هنا .

. ثم اختار الخانة المخصصة لمعرفة نتائج القدرات.

أبدأ في ادراج رقم هوية الطالب وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أنقر على زر استعلام، لعرض النتيجة على الفور.



وبذلك يمكنك استخراج نتائج قياس القدرات 1442/1443 فور طرحها على الموقع بشكل رسمي من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها بالأعلى، حي تم الإعلان عن نتائج قياس القدرات 1442/1443 اليوم من قبل وزارة التعليم السعودية.

وتجدر الإشارة إلى ان الطلاب في السعودية قد انهوا خلال عدة اسابيع قليلة من اداء اختبارات القدرات التي حددتها لهم وزارة التعليم السعودية، حيث انة من خلال هذة الاختبارات يمكن تحديد قدرات الطالب قبل التحاقة بالجامعة الخاصة بهم، وذلك في اطارمجهودات وزارة التعليم السعودية لنهوض المملكة بالتعليم.

وقد اصبح المواقع الرسمي للمركز الوطني للقياس أحد أهم الأمور التي يهتم بها الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الرابط الخاصة به، خاصة بعد أن وزارة التربية والتعليم السعودية بقامت الإعلان على أنه من المقرر، أن يتم طرح نتائج اختبارات قياس القدرات علية.

ويذكر أن موقع المركز الوطني للقياس يترك رسالة مهمة للطلاب المتقديمن لحضور الاختبار وجاء نصها كالآتي: "توافقًا مع الاحترازات الصحية المعتمدة، يجب ارتداء الكمام وتحميل تطبيق توكلنا عند حضورك لمقر الاختبار،كما يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19)".