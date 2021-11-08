"سيدات أعمال عجمان" يوقع مذكرة تفاهم مع "لاينز للاستشارات الهندسية"

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة "لاينز للاستشارات الهندسية"، بهدف تبادل الخبرات في المجالات التي تهم الجانبين وسعيًا نحو تعزيز أُطر التعاون والشراكة بمجالات تقديم الخدمات الموجهة لأصحاب المشاريع وبما يدعم عملية التنمية المحلية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتورة آمنة خليقة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والمهندس مروان محمد العياش مدير عام شركة لاينز للاستشارات الهندسية، وذلك بحضور عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان.

وقالت سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي إن مجلس سيدات أعمال عجمان يعمل بشكل حثيث ومستمر على البحث عن قنوات جديدة لتنويع مشاريعه ومبادراته وخدماته التي يقدمها لجميع عضواته ورواد الأعمال في إمارة عجمان، بما يواكب رؤية حكومة عجمان لتعزيز تنافسية الإمارة ورفع مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد المحلي.

وأضافت: "تشكل شراكة القطاع الحكومي مع جهات ومؤسسات القطاع الخاص حجر الأساس في تنمية ودعم تطوير قطاع الأعمال والتعاون على إطلاق وتنفيذ مبادرات مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وتفتح آفاق جديدة من التسهيلات التحفيزية أمام أصاحب المشاريع في إمارة عجمان"..مؤكدة حرص المجلس على توفير كافة سبل الدعم للقطاعين الاقتصادي والاستثماري وتوسيع شبكة علاقات المجلس ضمن ذات الإطار.

ومن خلال المذكرة سيتعاون الجانبان في مجالات التنسيق المشترك في المشاريع والمبادرات ذات الصلة برواد ورائدات الاعمال، إلى جانب المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل المتعلقة بالطرفين والمعارض الخارجية.

كما سيعمل الطرفان على البحث والتعاون في مجالات وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج كليهما، والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها كل من الطرفين، فضلًا عن إيجاد مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.