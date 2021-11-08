أول رد من مبروك عطية على فيديو واقعة اعتدائه على شخص داخل مسجد

ظهر الدكتور مبروك عطية في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك” ليرد على واقعة اعتدائه على شخص داخل مسجد، حيث قال أن الواقعة منذ 8 سنوات، كما نفى اعتدائه على أي شخص، موضحًا أنّه كان يرغب في “عدم الشوشرة” على مجلس العلم الذي كان يقدمه بعد صلاة الفجر، وطالب الحضور داخل بالمسجد بالتزام الصمت والاستماع إلى الحديث فقط.

كمادافع مبروك عطية عن نفسه قائلًا إنَّه عندما كان يعطي دروسا بالمسجد بعد صلاة الفجر وبسبب شكوى البعض من ارتفاع الصوت داخل المسجد بعد الصلاة لم يعد الشيخ يستخدم ميكروفونًا، وبالتالي الصوت أصبح منخفضًا ولا بد من الهدوء والإنصات ليسمع الجميع.

تفاصيل واقعة فيديو مبروك عطية

وواصل مبروك عطية سرد تفاصيل الواقعة، موضحًا أنَّه ذهب إلى المتحدث وطلب منه أن يستمع بإنصات للدرس، لكنه رفض، فطلب وقتها منه الانتقال من مكانه، إلا أنَّ الرجل ردّ عليه بأنَّه لا يستطيع الحركة، قائلًا: “قلت له مش قادر تمشي أشيلك أنا، وهي دي كل الحدوتة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة داخل أحد المساجد، كان بطلها الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، ترصد مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور داخل المسجد، ولفت مبروك عطية بعدها إلى أن الواقعة تعود لـ8 سنوات ماضية حينما كان يعطي دروسًا دينية في أحد المساجد بعد الفجر.

وبدأت الواقعة عندما قرر مبروك عطية إيقاف الدرس الذي يقدمه لبعض المصلين ليذهب إلى مجموعة من الجالسين بعيدًا عن موضع الحديث، ويطالبهم بالانضمام إليه مجلسه أو التوقف عن الكلام، قائلًا: «مين عايز يفسد علينا مجلس العلم بتاعنا، مين بيتكلم ومش عايزنا نسمع بعض».

ويذكر أن الشيخ مبروك عطية قد ظهر منفعلًا، في الفيديو، وهو يبحث عن مصدر الصوت الذي يشوش على المستمعين قائلًا: “يا جماعة في خلل هنا عايز أعرفه”، ووجه حديثه إلى أحد الشباب وقال “أنت يابني ياللي بتتكلم ماينفعش ده أول مرة يحصل في تاريخنا”، مضيفا: “ما تديله يا بني اللقمة ياكلها ليموت”.

وواصل مبروك عطية بحثه داخل المسجد في محاولة منه لفرض حالة من الهدوء، واتجه إلى أحد الجالسين في الناحية المقابلة، قائلًا: “لو مش عارف تيجي لي، أجيلك أنا، رغم إني مش بقدر أمشي”، واتجه إليه ثم قرر أن يحمله من مكانه، وهو ما أثار غضب الرجل، الذي ردّ عليه قائلا: "عيب كدة".