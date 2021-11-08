هذه المنشآت الحكومية يُمنع الدخول بها دون تلقي لقاح كورونا

أصدر مجلس الوزراء، قرارًا ببدء تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، وذلك عقب يوم 15 نوفمبر المقبل، أو سيتعين عليه إجراء تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا وأن يكون سلبيًا قبل الدخول ما لم يكن حاصلًا على شهادة تلقي لقاح كورونا.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، أبرز الأماكن التي سيتم منع الدخول بها دون تلقي لقاح كورونا، وهي على النحو التالي:-

أماكن ممنوع الدخول إليها دون تطعيم



أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ عدة أيام، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، وبناء عليه تم إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، وتم دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.

ومن جانبها، أصدرت وزارة النقل قرارًا تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة «PCR» كل 3 أيام أي مرتين أسبوعيًا.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل.

الأندية والمولات



وفي هذا الإطار، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في تصريحات له مؤخرًا وجرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لجنة إدارة الأزمة تدرس أن يكون تعاطي لقاح كورونا شرطًا لدخول الأندية الرياضية والمولات والأماكن العامة والترفيهية ودور السينما وكافة المطاعم.