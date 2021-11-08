تسمى المجتمعات.. واتساب تستعد لإطلاق ميزة جديدة

تكنولوجى
واتساب - صورة أرشيفية
واتساب - صورة أرشيفية
Advertisements

تعمل واتساب على تطوير ميزة المجتمعات على تطبيقها في الفترة المقبلة، حيث تهدف من خلالها إلى زيادة التفاعل بين المستخدمين وزيادة قدرة مديري المجموعات على التحكم بها، حسب لموقع "WABetaInfo، .

 

ميزة واتساب الجديدة

تسمح ميزة المجتمعات لمديري المجموعات بإنشاء مجموعات منفصلة تابعة للمجموعة الرئيسية، ما يعني أن المجتمع سيكون عبارة عن مجموعة أساسية وعدد من المجموعات التابعة لها تحت إدارة الفريق.

وسيتمكن مديرو المجموعات في واتساب من دعوة المستخدمين للانضمام إليها من خلال الروابط للمشاركة في الحوارات مع الآخرين، ربما لهدف ضم الأشخاص المتقاربين في نفس المكان.

ويشير المصدر إلى أن الميزة الجديدة ستكون فيها المحادثات مشفرة من النهاية للنهاية، لكن من غير المعروف موعد إطلاقها للمستخدمين رسميًا.

واتساب المجتمعات الروابط المحادثات مشفرة المجموعات ميزة واتساب الجديدة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار اللحوم

عاجل.. بيان رسمي من وزارة الرياضة بشأن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك

عاجل.. الأهلى يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك

انفراد|الأهلي يجدد عقد علي معلول.. تعرف على التفاصيل

أولى صفقات الشتاء.. صفقة نارية في الطريق إلى برشلونة

عاجل - قنوات بي إن سبورتس تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

كارتيرون ينقلب على ثنائي الزمالك

أولى صدمات تشافي في برشلونة