كيا تنشر صورة تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة EV9

سيارات
كيا EV9
كيا EV9
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تستعد شركة كيا الكورية الجنوبية للكشف سيارتها الكهربائية الجديدة EV9 ، حيث نشرت الشركة صورة شويقية للسيارة تعلن فيه موعد الكشف عنها في حدث منتظر.

 

مواصفات سيارة كيا EV9

يلاحظ أن EV9 ستأتي بأبعاد كبيرة كسيارة SUV. ودون أي إعلان رسمي من كيا سيكون من المحتمل أن تأتي السيارة بمحركات  قريبتها هيونداي Ioniq 7 المرتقبة والتي أعلن عنها قبل أسابيع، والذي تنتج ما يصل لـ 308 حصان بفئة الدفع الكلي، إضافة لبطارية كبيرة سعة 100 كيلوواط-الساعة وتقنية 800 فولت.

كيا سيارة كيا EV9 كيا EV9 مواصفات سيارة كيا EV9 سيارة SUV
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