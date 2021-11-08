نقدم لكم تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم} الآية 79 من سورة يونس ضمن سلسلة تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي.

تفسير سورة يونس للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 79 من سورة يونس

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ(79)}



وكان فرعون يعلم تقدُّم السحرة في دولته، ويكفي أنه شخصيًا خَيَّل للناس أنه إله، وجاء أمره أن يأتي أعوانه بالسحرة، وفور أن قال الأمر جيء بالسحرة.

وأورد الحق سبحانه في الآية التي بعد ذلك. {فَلَمَّا جَآءَ السحرة}.