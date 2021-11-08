طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم اللذيذ

Lafemme
ساندويش اللحم المفروم
ساندويش اللحم المفروم - صورة أرشيفية
Advertisements

يعتبر ساندويش اللحم المفروم من الأكلات السريعة وهسلة التحضير، حيث أنها تمتاز بطعمة اللذيذ واحتوائها على عناصر غذاية مفيد لجسم الإنسان مثل البروتينات، لذلك نقدم لك عزيزتي في السطور التالية طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم اللذيذ.

 

مقادير ساندويش اللحم المفروم

  • الخبز: 2 رغيف (خبز ساندويشات بني)
  • لحم مفروم: 500 جرامًا
  • البصل: 1 حبة (مفروم)
  • المايونيز: ملعقة كبيرة
  • الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم شرائح)
  • زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
  • ملح: نصف ملعقة صغيرة
  • فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
  •  

طريقة تحضير ساندويش اللحم المفروم

  • ضعي اللحم في مقلاة وقلبي حتى يصبح بني اللون.
  • أضيفي البصل والزيت والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.
  • وزعي المايونيز بخبز الساندويش ثم وزعي مزيج اللحم والفلفل وقدميها.
ساندويش اللحم المفروم مقادير ساندويش اللحم المفروم طريقة تحضير ساندويش اللحم المفروم طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم أكلات مطبخ
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار اللحوم

عاجل.. بيان رسمي من وزارة الرياضة بشأن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك

عاجل.. الأهلى يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك

انفراد|الأهلي يجدد عقد علي معلول.. تعرف على التفاصيل

أولى صفقات الشتاء.. صفقة نارية في الطريق إلى برشلونة

عاجل - قنوات بي إن سبورتس تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

كارتيرون ينقلب على ثنائي الزمالك

أولى صدمات تشافي في برشلونة