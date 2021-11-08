طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم اللذيذ
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يعتبر ساندويش اللحم المفروم من الأكلات السريعة وهسلة التحضير، حيث أنها تمتاز بطعمة اللذيذ واحتوائها على عناصر غذاية مفيد لجسم الإنسان مثل البروتينات، لذلك نقدم لك عزيزتي في السطور التالية طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم اللذيذ.
مقادير ساندويش اللحم المفروم
- الخبز: 2 رغيف (خبز ساندويشات بني)
- لحم مفروم: 500 جرامًا
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- المايونيز: ملعقة كبيرة
- الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم شرائح)
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
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طريقة تحضير ساندويش اللحم المفروم
- ضعي اللحم في مقلاة وقلبي حتى يصبح بني اللون.
- أضيفي البصل والزيت والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.
- وزعي المايونيز بخبز الساندويش ثم وزعي مزيج اللحم والفلفل وقدميها.