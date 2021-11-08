يعتبر ساندويش اللحم المفروم من الأكلات السريعة وهسلة التحضير، حيث أنها تمتاز بطعمة اللذيذ واحتوائها على عناصر غذاية مفيد لجسم الإنسان مثل البروتينات، لذلك نقدم لك عزيزتي في السطور التالية طريقة عمل ساندويش اللحم المفروم اللذيذ.

مقادير ساندويش اللحم المفروم

الخبز: 2 رغيف (خبز ساندويشات بني)

لحم مفروم: 500 جرامًا

البصل: 1 حبة (مفروم)

المايونيز: ملعقة كبيرة

الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم شرائح)

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة



طريقة تحضير ساندويش اللحم المفروم