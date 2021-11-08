إنفصال منة عرفة ومحمود المهدي، أعلنت محمود المهدي انفصاله عن الفنانة منه عرفة وذلك بعد عدة أشهر من زواجهما عبر خاصية ستوري على حسابه الخاس في انستجرام، مما أثار الجدل على مواقع السوشيال ميدا، حيث تسائل العديد من الجمهور عن سبب انفصال منة عرفة ومحمود المهدي.

انستجرام منة عرفة

تفاصيل إنفصال منة عرفة ومحمود المهدي

لذلك نستعرض معكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة لإنفصال منة عرفة ومحمود المهدي، خصوصًا ان الفنانة الشابة منة عرفة قد أعلنت بعده نفس الخطر عبر حسابة على انستحرام، إليكم القصة الكالمة.

وفي تفاصيل إنفصال منة عرفة ومحمود المهدي، أعلن محمود المهدي الانفصال مساء الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 بشكل مفاجئ للجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلًا: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

ومن الجهة الأخرى، أكدت منة منة عرفة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام على خبر الانفصال قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

سبب إنفصال منة عرفة ومحمود المهدي

بعد ساعات من إعلان الخبر خرج محمود المهدي بتصريح عبر حسابه على انستجرام، موضحًا سبب الانفصال قائلًا: "الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصیب، أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني"، متابعًا: "فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع".

وكان محمود المهدي قد نشر تصريحا غامضا عبر انستجرام قبل ساعات من إعلان الخبر، حيث نشر صورة بطيخة وعلق عليها قائلًا: “يا حمرا يا قرعة”.

كانت منة عرفة ومحمود المهدي احتفلا بعقد قرانهما منذ عدة أشهر في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء.

ويذكر أن الفنانة منة عرفة قد تصدرت قائمة تريندات محرك جوجل، بعد إعلان انفصالها عن الفنان محمود المهدي، أمس الأحد، بعد عدة أشهر من ارتباطهما، حيث أثارت تصريحات الثنائي ضجة بعد إعلان إنفصال منة عرفة ومحمود المهدي.