عمرو الحديدي يهدي إنجازه العالمي في كمال الأجسام للرئيس السيسي وشهداء الوطن

أهدى بطل كمال الأجسام العقيد عمرو محمد ابراهيم الحديدي الحائز على الترتيب الخامس في بطولة العالم للأساتذه في كمال الأجسام التي أقيمت مؤخرًا في إسبانيا، إلى أرواح زملائه من شهداء قواتنا المسلحة المصرية.

وأيضا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرجال الجيش والشعب العظيم، موجها الشكر إلى الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، على دعمه الدائم له ولكل الأبطال المصريين.

وكان العقيد عمرو الحديدي قد شارك في بطولة العالم لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من ٤ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، وسط منافسة شرسة مع أكثر من ٣٠ لاعبا يمثلون دول العالم المختلفة، واستطاع أن ينتزع فوزا غاليا ويرفع علم مصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن الحديدي، صاحب الـ٤٧ عاما استطاع الفوز بهذه البطولة بعد توقف عن التدريب اثر حادث مفاجئ قبل البطوله بشهر تقريبا ولكنه عاد للتدريبات في اسرع وقت واستطاع ان ينتزع مركز متقدم لمصر في ميزان الثقيل اقوي موازين البطوله علي الاطلاق ويضمها لحصيلة بطولاته السابقة.

حصاد أبطال مصر في كمال الأجسام ببطولة العالم

نجح المنتخب المصري لكمال الأجسام المشارك في بطولة العالم بإسبانيا في حصد ٣ ميداليات برونزية، بينما حقق باقي اللاعبين المراكز من الرابع حتي السابع خلال منافسات اليوم الأول والثاني.

وكان الأبطال الحاصلون على الميداليات البرونزية هم: في فئة الأساتذة من سن ٤٠ حتي ٤٤ سنة حصل بطل كمال الأجسام هيثم هاشم، علي الميدالية البرونزية في وزن ٩٥ كيلو، كما حصل البطل محمد أبوالعز علي الميدالية البرونزية في وزن ٩٠ كيلو.

وفي فئة كمال أجسام من سن ٥٥ إلى ٥٩ سنة، أيضًا حصل البطل رشاد حسن رشاد علي الميدالية البرونزية الأخيرة في فئة الفيزيك ناشئين.

وحصل العديد من الأبطال علي مراكز متقدمة حيث حصل بطل كمال الأجسام عادل بسيونى وزن ٩٠ كيلو من ٥٠ إلى ٥٤ سنة علي المركز الرابع ونفس المركز حصل شعبان السيد علي المركز الرابع في فئة كمال أجسام وزن ٨٠ كيلو أساتذة من ٤٥ إلى ٤٩ سنة، ومحمد أبوضلع علي المركز السادس فئة كمال أجسام وزن ٧٥ كيلو أساتذة من سن ٤٠ إلى ٤٤ سنة، وحصد البطل أحمد أبوجنة المركز السابع فئة الفيزيك من سن ٤٠ إلى ٤٤ سنة، والبطل عمرو الحديدى على المركز الخامس فئة كمال الأجسام ميزان الثقيل مفتوح أساتذة من سن ٤٥ إلى ٤٩ سنة.

تجدر الإشارة أن بطولة العالم هذا العام تعد من أقوى وأكبر بطولات العالم التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام علي مر تاريخه نظرًا لمشاركة ١٤٠ دولة ونحو ٢٢٠٠ لاعب في مجموع كل الفئات المشاركة في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن أبطال المنتخب المصري لكمال الأجسام وصلوا إلي إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام المقرر إقامتها في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية ويترأس البعثة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد، ويرافقه الدكتور محمود درويش عضو مجلس الإدارة، والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد محسن الحكم الدولي المحترف وحسام توفيق حكم دولي، وأمير معبد مدير فني منتخب الأساتذة وسيد النسر وأسامة مدبولي مدربين عموم المنتخب، وحسن رشاد مدرب المنتخب القومي.

واللاعبون الأبطال المشاركون هم: عادل بسيوني، ياسر عتبة، أحمد سامي، عمرو الحديدي، هيثم هاشم، حمدي غانم، هاني معتمد، أحمد أبوجنة، محمد زكريا، محمد أبوضلع، محمد أبو العز، رشاد حسن رشاد، أمين سليمان، أحمد بيبيتو، سعيد بحرية، سراج الدين طه، وائل يوسف، شعبان السيد، محمد حكم.