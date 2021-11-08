صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة الفوز الخاصة للاعبي الترسانة

أكد محمد فؤاد، مدير الكرة بنادي الترسانة أن الفريق الأول لكرة القدم سوف يدخل معسكر مغلق الخميس المقبل في أحد الفنادق القريبة لاستاد الكليه الحربيه استعدادًا للقاء المرتقب مع نادي وادي دجله والمقرر اقامتها الجمعة المقبل في اطار الاسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز ب وسيكون التدريب الاساسي علي ملعب الكلية الحربيه الأربعاء القادم.

لاعبو الترسانة يتسلمون المستحقات المتأخرة

وأوضح مدير الكره بنادي الترسانة أن اللاعبين تسلموا اليوم الاثنين كافة المستحقات السابقة التي تم تجميدها وصرف كافة مكافات الفوز في المباراتين السابقين الخاصة بالفوز علي السكه الحديد وبورفؤاد وكذلك مكافأة إجادة بناء علي قرار رئيس النادي النائب طارق سعيد حسانين، وطالبهم بمزيدًا من الجهد والعرق والتركيز في اللقاء الهام القادم مع نادي وادي دجله وتحقيق نتيجه إيجابية للاستمرار في الصحوه التي شهدتها المباريات السابقة.

وشدد "فؤاد" أن هناك تركيز من اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات للشواكيش من اجل تعديل ترتيبهم في جدول المسابقة والدخول في المنافسة علي المراكز الاولي لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل وأن هناك مساندة قوية من مجلس ادارة النادي وانسجام كامل مع الجهاز الفني تحت قيادة المدير الفني لنادي الترسانه طارق السيد والذي عقد جلسات مع اللاعبين قبل كل مران وأكد لهم أن كل المباريات المقبله مباريات كؤوس لابديل لنا سوي الفوز وحصاد الثلاث نقاط لكي ننافس علي الصعود مجددًا خاصة أن الجميع يقف بجانبنا والمطلوب التركيز في الملعب وتحقيق الفوز في المباريات الهامه المقبلة.

ومن جانبه أكد طارق السيد، المدير الفني للترسانة أنه يحبذ اللعب خارج ملعب حسن الشاذلى خلال الفترة الحالية وحتى موعد الانتخابات المقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى؛ لإبعاد كافة اللاعبين عن أجواء الانتخابات.

وكشف طارق السيد أنه يعلم جيدا حب جماهير نادي الترسانة لفريقها ولملعبها الأصلى، مؤكدا أنه لعب للترسانة بعد انتقاله من الزمالك على نفس الملعب ويحترم جيدا هذا الملعب، مضيفا أنه سينظر في الأمر جيدا بإعادة الفريق لملعبه الأصلى بعد نهاية الانتخابات فورا.

وقال المدير الفنى لفريق لترسانة إنه شدد على اللاعبين بعدم الخوض فى أجواء الانتخابات أو المشاركة فيها بأى شكل من الأشكال التى ربما تؤدى لتشتيت ذهنهم قبل المباريات الرسمية، مضيفا أنه يسعى لزيادة تركيز جميع اللاعبين خلال المباريات المقبلة التى لا تقبل أى تهاون أو تقصير.

ويحتل الترسانة المركز السادس بجدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد الفوزين الأخيرين الذى حققهما الفريق على السكة الحديد بثنائية وبورفؤاد بثنائية مقابل هدف.