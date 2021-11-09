أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-11-2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 898 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 786 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 674 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6288 جنيهًا



أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الاثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1818.99 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.

تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي بوجهة نظر أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.

وقال محللون إنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2044.89 دولار.