اتبع هذه الخطوات لاستعادة الفيزا بعد سحبها من ماكينة الصراف الآلي ATM

تعتبر البطاقات البنكية الفيزا، واحدة من أهم الأساسيات في حياتنا اليومية، فمن خلالها يمكنك الحصول على الراتب أو سحب المال الذي تحتاجه، كما أنها تحمي الإنسان من حمل مبالغ مالية طائلة، إلا أن العملاء قد يتعرضون لبعض المواقف السخيفة مثل (سحب ماكينات الصراف الآلي ATM لبطاقة الفيزا) فكيف يمكنك التخلص من تلك المشكلة؟ وما هي أسباب سحب بطاقات الفيزا؟.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية،، أسباب سحب ماكينات الصراف الآلي ATM للفيزا، وخطوات استعادة بطاقة الفيزا من خلال خدمة العملاء في البنوك المختلفة، اتبه الآتي:-

أسباب سحب الفيزا في ماكينات الصراف الآلي ATM



تقوم ماكينات الصراف الآلي ATM بسحب الفيزا اللخاصة بك من خلال بعض عمليات الإيداع أو السحب في بعض الحالات وهي على النحو التالي:

- إذا قام العميل بإدخال كلمة المرور الخاصة بالفيزا خطأ 3 مرات متتالية أو خلال 24 ساعة.

- قيام العميل بالتأخر في كتابة كلمة المرور الخاصة بالبطاقة عند القيام بعملية بنكية.

- أن تكون بطاقة الفيزا منتهية الصلاحية أو Expiration Date.

- يتم سحب البطاقة إذا قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن سرقة أو ضياع الكارت بالرقم، وبالتالي يقوم البنك بسحب البطاقة فورًا.

- التأخر في سحب بطاقة الفيزا بعد انتهاء عملية السحب أو الإيداع.

- في بعض الحالات يكون العطل من ماكينة الصراف الآلي نفسها.

خطوات استعادة بطاقة الفيزا



وإذا تعرضت لسحب الفيزا الخاصة بك، فعليك القيام بالآتي:

- أول ما يجب القيام به هو الاتصال بخدمة العملاء وإبلاغ الموظف المختص، عن عنوان ماكينة ورقمها، وتوقيت سحب البطاقة.

- في حالة كانت الماكينة موجودة داخل أحد فروع البنوك، فسيتم الاحتفاظ بالفيزا داخل الفرع، حتى يتمكن صاحب البطاقة من استلامها في اليوم التالي.

- أما إذا كانت الصراف الآلي تابع لبنك آخر، فسيتم إيقاف البطاقة وفقدان الكارت، وسيتم استعادة الكارت خلال أقرب وقت، أو يقوم البنك بطباعة كارت جديد بدلًا من المفقود ويستمر من 6 لـ7 أيام عمل لاستلام البطاقة الجديدة.



