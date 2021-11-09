ردًا على الانتقادات.. وزير قطاع الأعمال: كان سهل ندفن رأسنا في الرمال (فيديو)

رد المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على الهجوم عليه والانتقادات الموجه له، بعد تغيير بعض اللوائح الخاصة بشركات قطاع الأعمال.

وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن مشكلة مصانع وشركات قطاع الأعمال تتمثل في الإدارة والعمالة الزائدة، وعلاج هذه المشكلة سيؤدي إلى تضرر البعض، ولكن المجتمع ككل سيتفيد، مشيرًا إلى أنه عمل اصدار بعض القوانين واللوائح لعلاج هذه المشكلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن ما يفعله في إصلاح شركات قطاع الاعمال، يأتي في إطار سياسية الدولة، وإذا لم يقوم يفعله الآن، سيكون قد قصّر في حق نفسه، وحق الدولة.

ولفت إلى أنه يعمل على حل مشاكل شركات القطاع الأعمال المستمرة منذ 30 أو 40 عامًا، معقبًا: "كان أحسن لي نحط رأسنا في الرمال، ونسيب المشاكل للي بعدنا زي اللي قبلنا".