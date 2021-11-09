دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

الفجر الفني
درا الأوبرا
درا الأوبرا
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أقيمت مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 127 فدانًا، وتضم دار الأوبرا إضافة إلى عدد من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.


وتحوى المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة.


أضف إلى ذلك مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخصًا.

دار الأوبرا
دار الأوبرا
دار الأوبرا
دار الأوبرا
ثقافة منوعات فنون
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