علاء النادي: مصر رائدة مجال تسويق الفنانين

أكد علاء النادى المسؤل الاعلامى ورائد الأعمال، إنه يستعد للتعاون مع عدد من النجوم العرب خلال الفترة المقبلة وعلي رأسهم الفنان التونسي ماستر سينا والذي يقيم في إيطاليا، وذلك بعد التعاون الذي جمعهما من قبل في تسويق اعمال النجم التونسي علي مستوي العالم العربي.

التعاون مع النجوم العرب



وأضاف "النادي" ان تعاونه مع نجوم عرب يأتي بناءً علي تطور الفن في الدول العربية بشكل كبير وخاصةً مصر التي أصبحت قبلة لكل فناني العالم خلال الفترة الماضية من جميع النواحي سواء الجانب التسويقي أو الدعايا والإعلان، وان الشركات المصرية اصبحت تتولي اعمال النجوم العرب بسهولة شديدة بناءً علي طلب منهم نظرًا لثقتهم في الدور المصري في هذا المجال.

واوضح "النادي" أنه تعاون من قبل في المجال التسويقي من خلال شركته مع الفنانة شذي في عدة اغنيات تم طرحها علي طريقة "السينجل"، وابرزهم "أجمل اوقات"، "مقلوبة حياتي"، و"اشتغالة ولا لأ".

التنوع في الاختيارات

وبعد تعدد المجالات التي شارك فيها "النادي" من خلال شركته، يري أن التنوع هو الاختيار الصحيح للمرحلة المقبلة من عمر "التسويق" وهو ما يحاول تفعيله بشكل كبير منذ شهور مضت، حيث إنه تعاون ايضًا في المجال الرياضي مع احد نجوم النادي الأهلي وهو الكونغولي "والتر بواليا" في تسويقه داخل مصر عقب انضمامه للاهلي في شهر ديسمبر الماضي قبل الإعارة، خاصةً ان شعبيته واسمه اختلفا بعد الانضمام لنادي القرن.