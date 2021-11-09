في مقدمها مسرحيتي عبد الحليم حافظ واللمبي.. تركي آل الشيخ يدعو لزيارة فعاليات بوليفارد الرياض (فيديو)

الفجر الفني
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الجمهور لزيارة فعاليات بوليفارد موسم الرياض.

 

وأشار إلى الشيخ، إلى أن في مقدمة هذه الفعاليات مسرحيتي عبد الحليم حافظ واللمبي وغيرها من الفعاليات المهمة والجديدة.

 

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

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