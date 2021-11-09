رئيس الطائفة الإنجيلية: بيت العائلة لعب دروًا مهمًا في القضاء على التوترات الدينية (فيديو)

قال القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن فكرة التعايش المشترك لا تقف أبدًا عند حدود القواسم المشتركة، لافتًا إلى أن العيش المشترك يصبح حقيقة عندما يرتبط بحق الاختلاف.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقًا عندما تحدث بان مصر تشمل كل إنسان سواء كان مؤمن أو ليس مؤمنًا، مشيرًا إلى أن التقى عدد من أعضاء الكونجرس ورجال الدين في الولايات المتحدة، وتحدث معهم على أن هناك مكان لكل إنسان بغض النظر عن ديانته.

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إلى ان العادات والتقاليد والنظم الفكرية في حاجة إلى وقت لكي تتغير، ولكن تغير هذه الأفكار ضرورة ملحة، مضيفًا أن بيت العائلة لعب دروًا هامًا في بعض القضايا مثل التوترات الدينية، والسعي لوجود أرضية لحلح الخلافات مع الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أن بيت العائلة يساهم بشكل كبير جدًا في بناء منظومة فكرية قائمة على التسامح وقبول الآخر، وحرية التفكير..