بعد "الإسكندرية الصحراوي".. غلق طريق العلمين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرورو، إغلاق طريق العلمين الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة.

في وقت سابق، كانت الإدارة العامة للمرور أعلنت غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة، وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن طقس اليوم الثلاثاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس إن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على البحر الأحمر.