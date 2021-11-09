الإعلامية السعودية عليا محمد تشيد بموسم الرياض.. وتؤكد: خطوة مهمة نحو الاستثمار

أشادت الإعلامية السعودية عليا محمد بفعاليات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، ومدى تأثيره على ارتفاع أسهم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية.



وكشفت عليا محمد، خلال برنامجها عن دور المرأة الاقتصادي، أن موسم الرياض نجح فى جذب الاستثمارات الخارجية 200%، وأنه قادر على تغيير شكل المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتناسب مع خطة السعودية 2030.



على صعيد آخر، أكدت عليا محمد أن نجاح المرأة الاقتصادي يعتمد علي مجموعة من المهارات تميز المرأة في أي مجال اقتصادي أو استثماري يجب أن تتبعها حسب بيئة العمل لذا يجب أتباع اعداد المعلومات الكافية عن المشروع الاقتصادي التي تريد الاستثمار فيه، والتميز في مهارات الاتصال الفعال سواء الكلامية أو الكتابية من أجل توصيل الفكرة لجميع فئات الشعب.



بالإضافة إلى القدرة علي التسويق الجيد ويشترط الخبرة في مجال التسويق لتحقيق الاهداف المطلوبة، والتنفيذ علي إدارة الوقت والتنظيم الوظيفي.



يذكر أن موسم الرياض انطلق يوم 20 من شهر أكتوبر الماضي، وشهدت فعالياته منافسة قوية ما بين الترفيهي والرياضي ومصارعة حرة، ويتميز موسم الرياض كل عام بتنوع فعالياته التي تحقق نجاحا كبيرا ما يثير فضول الجمهور لمعرفة المزيد عنه ليتصدر بذلك قائمة جوجل الأكثر بحثًا عالميًا.