الأرصاد عن طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل طقس اليوم، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.

طقس اليوم ليلا ونهارا

طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.



وعن حالة طقس اليوم ليلا، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



طقس اليوم.. شبورة كثيفة

وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



طقس اليوم ودرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.