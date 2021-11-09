قطر تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 382 مليار ريال

توقعت وزارة المالية القطرية أن يرتفع إجمالي الدين العام بنهاية عام 2021 إلى 382 مليار ريال، من 371 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدين الخارجي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 221 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدين الداخلي 162 مليار ريال موزعة بين سندات وقروض مباشرة.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته "سي إن بي سي عربية"، اليوم الثلاثاء، إلى إستحقاق دين خارجي بقيمة 1 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري.

ولم تلجأ قطر في عام 2021 إلى أسواق الدين الخارجية لتمويل العجز المتوقع في الموازنة والمقدر بنحو 34.6 مليار ريال، وذلك مع تسجيل فائض في الموازنة العامة بقيمة 4.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.