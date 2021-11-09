ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 6.8%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، ارتفاعًا نسبته 6.8% بالربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2020؛ ليحقق أعلى نمو له منذ العام 2012.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021.

وأشارت الهيئة، إلى أنه وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها، فقد سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا نسبته 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا قدره 2.7%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا قدره 5.8% في الربع الثالث من عام 2021م، مقارنة بـالربع الثاني من نفس العام (2021م)؛ نتيجة النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.9%، بالإضافة لارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.6%، كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا قدره 1.4%.