سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 83.03 دولار للبرميل

الاقتصاد
النفط- ارشيفية
النفط- ارشيفية
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 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 2.53 دولار؛ ليصل إلى 83.03 دولار، مقابل 80.50 دولار للبرميل في الجلسة السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط أمس حيث دعمت المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي توقعات الطلب على الطاقة وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وسجل خام برنت نموًا بنسبة 0.83% عند مستوى 83.43 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي.

كما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 0.81% عند مستوى 81.93 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 3% تقريبًا يوم الجمعة الماضي.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الماضي، بإقرار الكونغرس لمشروع قانون البنية التحتية الذي طال تأجيله بقيمة تريليون دولار والذي قد يعزز النمو والطلب على الوقود.

وتلقت الأسعار مزيدًا من الدعم بعد قرار اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، المعروفين معًا باسم (أوبك+)، بعدم تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها الأسبوع الماضي.

وكان بايدن قد دعا (أوبك+) لإنتاج مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار، وقال يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

 

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