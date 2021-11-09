المكسيك تسجل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية فى المكسيك، 77 حالة وفاة، جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما لم ترد أى بيانات عن عدد الإصابات.

وفي تقرير لوزارة الصحة المكسيكية، عن الوضع الوبائي، أكدت فيه أن إجمالي الوفيات 289 ألفًا و811 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.83 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.

وكانت المكسيك، جاءت فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.