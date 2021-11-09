أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر دون مصنعية

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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-11-2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر دون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 896 إلى 898

أسعار الذهب عيار 22 تسجل 821 إلى 823

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 784 إلى 786

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 672 إلى 674

أسعار الذهب عيار 14 تسجل 523 إلى 524

أسعار الذهب عيار 12 تسجل 448 إلى 449

أسعار الاونصة تسجل 27،866 إلى 27،937

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6،272 إلى 6،288

أسعار الكيلو تسجل 896،000 إلى 898،286
 

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