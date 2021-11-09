سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اسعار الدولار اسعار الدولار في مصر اسعار الدولار اليوم في مصر اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم أسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم في مصر الان اسعار الدولار اليوم الجمعة أسعار الدولار الأمريكي اسعار الدولار فى البنوك اسعار الدولار في البنك الاهلى أسعار الدولار في بنك مصر اسعار الدولار في السوق السوداء اسعار الدولار فى مصر اليوم
ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة.. أحمد موسى مصاب بهذا المرض

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن اصطدام قطار "محرم بيك - الضبعة"

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

عاجل- قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل| متحدث الزمالك يعلن انتقال "بن شرقي" إلى الأهلي.. و"الفجر" تكشف الحقيقة

بسبب "أبو تريكة".. طلب مفاجئ من عمرو أديب للنادي الأهلي (فيديو)

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة الفنان أحمد خليل

أول تعليق لمدحت شلبي على جملته في مباراة القمة "معلول حط الزغلول"