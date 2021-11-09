أولهم "لعبة الحبار".. ما هو المحتوى الأكثر مشاركة على “تيك توك” خلال أكتوبر؟

شهد شهر أكتوبر العديد من المشاركات المختلفة والممتعة من جمهور تيك توك على المنصة، وكانت هناك بعض القصص والاهتمامات الواضحة التي سيطرت على المنصة خلال الشهر، حيث تتنوع اتجاهات المشاركات بشكل غير محدود، وتتغير كل شهر لتغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات، وقد تصدر هاشتاج ThisIsCairo# منصة تيك توك خلال تلك الفترة بأكثر من 56.9 مليون مشاهدة، حيث قدم لمتابعيه الفرصة لاكتشاف أجمل الأماكن غير المعروفة بالقاهرة، فيما حصد هاشتاج مسلسل Squidgame# الكوري على 48.8 مليار مشاركة، وذلك لكونه واحد من أكثر المسلسلات شعبية في العالم حاليًا.

وصحب Cairotravel متابعيه البالغ عددهم 160.6 ألف متابع في رحلة في شوارع القاهرة لعرض الوجهات التاريخية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يعد أول متحف في العالم العربي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، كل هذا تحت هاشتاج ThisIsCairo# الذي أنشأوه للكشف القاهرة الجميلة، كما سلطوا الضوء على بعض من أفضل أماكن الإقامة في المدينة.



دفعت لعبة سكويد جيم (لعبة الحبار) الجميع لتقليد وعمل مقاطع مضحكة على ألعاب وشخصيات المسلسل مثل Markkrossmusic الذي انضم إلى التحدي بفيديو يُظهر ما كان سيحدث لو كان العرب يشاركون في المسلسل، وقد حصد علي 1.8 مليون مشاهدة، كما استحوذ مقطع فيديو لـ Howaboutnaah على انتباه 119.1 مليون مشاهد على تيك توك والذي اظهرت فيه إحدى الألعاب في المسلسل بشكل مضحك ومسلي.

وعلى صعيد المشاهير، الذين يستحوذون على اهتمام جمهور تيك توك، فليس من الغريب أن نجد هنا الزاهد أكثر المشاهير التي احتلت التريند خلال أكتوبر، إذ تمتلك النجمة قاعدة كبيرة من الجماهير، الذين وصل عددهم إلى 4.4 مليون متابع على المنصة، وحصد فيديو بعنوان “لما أحاول ألبس ألوان!” على أكثر من 8.5 مليون مشاهدة، والذي أظهرت فيه “الزاهد” تأثير لونها المفضل، الأسود، على شخصيتها مقارنة بالألوان الأخرى.