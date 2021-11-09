قامت لجنة الإعلام بمجلس النواب بوضع بعض الإجراءات لاستمرار بث إذاعة القران الكريم، مؤكدة على أهمية إذاعة القرآن الكريم في تنوير العقول لمواجهة الإذاعات الأخرى التي تبث أفكارًا متطرفة.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية إجراءات مجلس النواب لاستمرار بث إذاعة القران الكريم، والتي تتمثل في التالي:



1- إذاعة القران الكريم.. تنسيق الهيئة الوطنية للإعلام مع وزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة لإقامة محطة ارسال إذاعي بقدرة 10 كليو وات بسعة 6 برامج إذاعية بمركز إرسال المحلة لتغطية ضعف الترددات بمحافظة البحيرة.



2- إذاعة القران الكريم.. زيادة قوة الترددات الإذاعية لتصل إلى معظم الدول الافريقية والإسلامية مع بث البرامج بلغات مختلفة.



3- إذاعة القران الكريم.. التأكيد على دور إذاعة القران الكريم للارتقاء بحالة التنوير الفكري للمواطن البسيط.



4- إذاعة القران الكريم.. توضيح الترددت للمواطنين من خلال القنوات الاعلامية لسهولة الوصول بالإذاعات الأرضية.



5- إذاعة القران الكريم.. قيام الهيئة الوطنية للإعلامي بتطوير محطات الاذاعات الحدودية.



6- إذاعة القران الكريم.. قيام الهيئة الوطنية للإعلام ببذل الجهود لاستثمار عائد أموال الهيئة بما يسهم في إنجاز عمليات التطوير والاحلال والتجديد للمحطات الاذاعية على النحو المأمول.