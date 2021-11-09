موعد صلاة الفجر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 9-11-2021 بمحافظات الجمهورية.

يبحث المسلمون مع بداية يوم جديد عن موعد صلاة الفجر، لتأدية الفريضة في وقتها المحدد والتقرب للمولى عز وجل بالدعاء وقراءة القرآن بعد صلاة الفجر، ويطلع الملسمون في مصر على مواقيت الصلاة يوميا، لذا وفي المقالة التالية تستعرض بوبة الفجر لقرائها الكرام مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 9-11-2021 بمحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 09-11-2021



مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 04:46 ص

موعد الشروق 06:15 ص

موعد آذان الظهر 11:39 ص

موعد آذان العصر 2:41 م

موعد آذان المغرب 5:02 م

موعد آذان العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 04:52 ص

موعد الشروق 06:22 ص

موعد آذان الظهر 11:44ص

موعد آذان العصر 2:44م

موعد آذان المغرب 5:05 م

موعد آذان العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 04:42

موعد الشروق 06:12

موعد آذان الظهر 11:35 م

موعد آذان العصر 2:36 م

موعد آذان المغرب 4:57 م

موعد آذان العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 04:32 ص

موعد الشروق 05:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:26ص

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 04:35 ص

موعد الشروق 06:00 ص

موعد آذان الظهر 11:32 ص

موعد آذان العصر 2:42 م

موعد آذان المغرب 5:05 م

موعد آذان العشاء 6:20 م